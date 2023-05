John Cleese tänker inte kapa politiskt inkorrekt scen från Life of Brian

John Cleese tänker inte kapa någon scen från den kommande teateradaptionen av kultfilmen Life of Brian, vilket tidigare har rapporterats. Enligt honom är det en reporter som rapporterat fel om vad han har sagt. ”Jag har, förstås, ingen intention att göra så”, skriver han på Twitter.

Det var Daily Mail som tidigare skrev att en scen ur Life of Brian var tvungen att ryka när Monty Python-skaparna John Cleese och Eric Idle tänkte adaptera komediklassikern till teaterscenen.

I den omtalade scenen kräver karaktären Stan, som spelas av Idle, att få kallas Loretta och att få föda barn. John Cleese karaktär Reg påpekar då att han inte kan få några barn, varpå Stan anklagar honom för förtryck.

Flera medier – däribland brittiska och svenska (Nyheter Idag inkluderade) – gjorde en artikel baserat på Daily Mails uppgifter.

Men påståendet att scenen kommer ryka är inte sant, menar John Cleese. På Twitter skriver han att Daily Mails reporter har fått det hela om bakfoten.

Han menar att samtliga skådespelare som han läste för rådde honom att kapa ”Loretta”-scenen, men att det inte är ett råd han tänker ta till sig.

”Jag har, förstås, ingen intention att göra så”, skriver han.

”Så någon i publiken hade ringt en journalist och felrapporterat om mig. Otroligt nog var det ingen i brittisk media som ringde för att dubbelkolla”, fortsätter han.

A few days ago I spoke to an audience outside London. I told them I was adapting the Life of Brian so that we could do it as a stage show ( NOT a musical ). I said that we'd had a table-reading of the latest draft in NYC a year ago…(tbc) https://t.co/VPWJGdUZtJ

A recent example of this misreporting !

..and that all the actors – several of them Tony winners – had advised me strongly to cut the Loretta scene.

I have, of course, no intention of doing so

So someone in the audience had called a journalist and misreported me. Amazingly none of the British media called to check

— John Cleese (@JohnCleese) May 25, 2023