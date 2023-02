John Cleese ber om ursäkt för ny säsong av ”Pang i Bygget”

Komikern John Cleese har nyligen meddelat att han kommer skriva en ny säsong av den klassiska tv-serien ”Pang i Bygget” tillsammans med sin dotter. Nu ber Cleese om ursäkt till de som blev kränkta av hans planer. ”Jag måste be om ursäkt. Jag hade ingen aning om att idén att skriva en ny komediserie med min dotter skulle skapa så mycket ilska och ångest” skriver Cleese bland annat i ett inlägg på Twitter.

I början av februari blev det känt att humorveteranen John Cleese, som slog igenom med Monty Python’s Flying Cirkus, ska återuppliva sin klassiska komediserie ”Fawlty Towers”, på svenska känd som ”Pang i Bygget”.

Beskedet mötte blandade reaktioner. Krönikören Stuart Heritage skrev i The Guardian att den nya säsongen riskerar att bli ”en anti-woke mardröm” och att världen behöver en ny säsong av Fawlty Towers lika mycket som den behöver ”bli nedsparkad i en brunn av en häst”.

”Föreställ dig att varje avsnitt kommer sluta med att han (John Cleese) klagar på cancel-kultur tills han tappar andan” skrev Heritage bland annat.

I en intervju med brittiska tv-bolaget GB News besvarade Cleese kritiken från Heritage och The Guardian.

– De vet uppenbarligen bättre än jag gör vad som kommer vara med. Kanske borde de skriva ett avsnitt åt mig som de tycker är acceptabelt. Det blir kanske inte väldigt roligt, men jag är säker på att det kommer tillfredsställa deras läsare, sade Cleese enligt Deadline.

Cleese, som på sina sociala medier är en stark kritiker av högerpolitiker som Donald Trump, Nikki Haley och Liz Truss, sade även till GB News att han inte vill göra den nya säsongen av Fawlty Towers serien för den brittiska statstelevisionen BBC.

– Nej, för du får inte friheten, sade Cleese, och berättade att den nya serien, som han skriver med sin dotter Camilla Cleese för Rob Reiners bolag Castle Rock Entertainment, kommer utspela sig i Karibien.

– Om du placerar den i Karibien, kommer det bli väldigt mång-etniskt. Folk i hotellbranschen kommer från överallt, så du kan föra samman många annorlunda människor. Det typiska för Fawlty Towers var den presskokande atmosfär som skapades i hotellet.

Nu ber John Cleese om ursäkt till de som blivit kränkta av hans planer i ett inlägg på Twitter. ”Jag måste be om ursäkt. Jag hade ingen aning om att idén att skriva en ny komediserie med min dotter skulle skapa så mycket ilska och ångest” skriver Cleese och fortsätter:

”Jag menade verkligen inget illa. Naivt nog trodde jag att det skulle bli roligt. Men nu mår jag fruktansvärt över att ha släppt lös denna våg av negativa känslor. Snälla förlåt mig.”

I must apologise

I had no idea that the idea of writing a new sitcom with my daughter would cause so much anger and distress

I truly meant no harm. Naively I thought it might be fun

But I feel terrible about having released this tide

of negative emotion

Please forgive me

— John Cleese (@JohnCleese) February 20, 2023