Jordan Peterson avstängd från Twitter

Kändispsykologen och internetfenomenet Jordan Peterson stängs av från Twitter. Anledningen är en tweet om en känd kanadensisk skådespelare, meddelar Peterson i en video på Youtube.

I tweeten kommenterar Peterson skådespelaren Ellen – numera ”Elliot” – Pages senaste operation där skådisen tagit bort sina bröst som ett led i ett könsbyte.

”Minns ni när stolthet var en synd? Och Ellen Page hade precis sina bröst borttagna av en kriminell läkare”, skrev Peterson, i en tweet som inte längre går att hitta på plattformen.

Enligt Peterson fick han därefter en varning från Twitter om att tweeten stred mot deras riktlinjer och att han var tvungen att ta bort den för att fortsätta på plattformen. Det är emellertid något som han vägrar.

– Avstängningen kommer inte att hävas förrän jag raderar den ”hatiska” tweeten i fråga, och jag skulle hellre dö än att göra det. Förhoppningsvis kommer det inte att komma till det, men vem vet egentligen i dessa allt märkligare dagar, säger han i videon.

Peterson säger också att det på sätt och vis är en lättnad att ha blivit avstängd från Twitter. Han riktar också kritik mot plattformen som han menar tar fram det sämsta ur människor.

– Twitter är ett råtthål i den slutgiltiga analysen, och jag har förmodligen bidragit till det genom att försöka använda, förstå och bemästra den där förfärliga, toxiska plattformen.

Det är inte första gången som Jordan Peterson meddelar sitt avsked från Twitter. I maj skrev han också att han tänkte lämna plattformen efter att ha fått kraftigt mothugg för en tweet om den överviktiga modellen Yumi Nu på omslaget till Sports Illustrated.

Peterson skrev då att den ”ändlösa floden” av elaka kommentarer är något man inte upplever någon annanstans än på Twitter.

The endless flood of vicious insult is really not something that can be experienced anywhere else. I like to follow the people I know but I think the incentive structure of the platform makes it intrinsically and dangerously insane. https://t.co/NlWTUKRHlG

So I told my staff to change my password, to keep me from temptation, and am departing once again. If I have something to say I'll write an article or make a video. If the issue is not important enough to justify that then perhaps it would be best to just let it go. https://t.co/5MC7LxlOLj

— Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) May 17, 2022