Anställda i protest mot ny bok av Jordan Peterson: ”Ikon för vit överhöghet”

TORONTO Vid ett stormöte, där personer ska ha gråtit, protesterade anställda på Penguin i Kanada mot förlagets beslut att ge ut Jordan Petersons nya bok. ”Han är en ikon för hate speech och transofobi” säger en anställd vid förlaget. Penguin meddelar emellertid att man står fast vid utgivningen av Petersons bok.

Anställda vid Penguin Random House Canada har protesterat på ett stormöte mot förlagets planerade utgivning av Jordan B. Petersons bok Beyond Order: 12 More Rules for Life, enligt uppgifter till Vice.

Läs även: Jordan Peterson återhämtar sig från drogberoende

Boken, som ska släppas i mars nästa år, är en uppföljare till 12 Rules for Life, Petersons globala bestseller från 2018, och enligt de anställda som protesterar är Peterson för populär bland ”extremhögern” för att förlaget ska kunna ge honom en plattform.

– Han är en ikon för hate speech och transofobi, och det faktum att han är en ikon för vit överhöghet, oavsett innehållet i hans bok, gör att jag inte är stolt att arbeta med ett förlag som publicerar honom, säger en anställd, som vill vara anonym, till Vice, och tillägger:

– Förlaget har sedan juni gjort alla dessa antirasistiska saker som allierade, och att publicera Petersons bok går helt emot det. Det gör att alla deras tidigare ansträngningar känns spelade.

Enligt en annan anställd ska anställda ha ”gråtit på mötet om hur Jordan Peterson påverkar deras liv”. En anställd ska ha diskuterat hur Peterson ”radikaliserade” hans far, och en annan hur Petersons kommande bok kommer påverka en icke-binär vän negativt.

Läs även: Cambridge tar tillbaka inbjudan till Peterson: ”Är en inkluderande miljö”

Enligt uppgift till Vice ska förlagets ”kommitté för mångfald och inkludering” fått omkring 70 anonyma meddelanden om den planerade utgivningen av boken, där de flesta var negativa.

I ett skriftligt uttalande har ledningen på Penguin Random House kommenterat kritiken, och slår även fast att man kommer publicera Petersons bok.

”Vi meddelade igår att vi kommer publicera Jordan Petersons nya bok Beyond Order i mars. Omedelbart efter meddelandet höll vi ett möte där vi erbjöd utrymme för våra anställda att uttrycka sina åsikter och annan feedback. Våra anställda har startat en anonym kanal för feedback, vilket vi stödjer fullt ut. Vi är öppna för att lyssna på våra anställdas feedback och besvara alla deras frågor. Vi kommer fortsätta publicera en räckvidd röster och ståndpunkter”, skriver Penguin Random House i uttalandet.

Läs även: Peterson i topp – pikar Wallström