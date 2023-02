Jordbävning i Turkiet – då erbjuder svenska regeringen hjälp

Turkiet vägrar godkänna Sveriges medlemskap i Nato, bland annat med hänvisning till att den svenska lagstiftningen tillåter att man bränner Koranen under demonstrationer. Men när Turkiet nu drabbas av en kraftigt jordbävning nära landets gräns mot Syrien erbjuder sig den svenska regeringen att hjälpa till.

”Sorgsen över förlusten av människoliv i Turkiet och Syrien efter den kraftiga jordbävningen. Våra tankar går till de drabbade och deras nära och kära. Jag har skickat min djupaste kondoleanser till president Erdogan. Som partner till Turkiet och innehavare av EU:s ordförandeskap står vi redo att erbjuda vår hjälp” skriver statsminister Ulf Kristersson i ett inlägg på Twitter.

Saddened about the loss of lives in Türkiye and Syria following the major earthquake. Our thoughts go to the victims and their loved ones. I have sent my deepest condolences to @RTErdogan. As partner of Türkiye and holder of the EU presidency, we stand ready to offer our support.

— SwedishPM (@SwedishPM) February 6, 2023