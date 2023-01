Svenska ambassaden i Turkiet stänger efter protesterna

Vreden efter Paludans koranbränning utanför den turkiska ambassaden är stor och nu sprider sig protesterna i Mellanöstern. På grund av demonstrationerna kommer den svenska ambassaden i Ankara att vara stängd under tisdagen.

I den afghanska staden Khost i södra delarna av landet samlas hundratals för att protestera mot Sveriges regering och Paludans koranbränning.

Vid protesterna ska demonstranter ha ropat ”död åt den svenska regeringen”, rapporterar Expressen med hänvisning till nyhetsbyrån AFP.

En film som publiceras av frilansjournalisten Abdulhaq Omeri på Twitter visar demonstrationerna i staden.

Även i Pakistan har protester ägt rum under tisdagen där demonstranter uppges ha skanderat att Sverige borde skämmas.

Landets premiärminister Shehbaz Sharif twittrade i söndags ut sin avsky mot koranbränningen och att yttrandefrihet inte kan användas för att ”såra de religiösa känslorna” hos 1,5 miljarder muslimer.

”Inga ord räcker till för att tillräckligt fördöma den avskyvärda handlingen”, skrev Sharif.

No words are enough to adequately condemn the abhorrable act of desecration of the Holy Quran by a right-wing extremist in Sweden. The garb of the freedom of expression cannot be used to hurt the religious emotions of 1.5 billion Muslims across the world. This is unacceptable.

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) January 22, 2023