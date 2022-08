Josef Stalin gripen

Josef Stalin, som är ledare för lärarnas fackförbund på Sri Lanka, har gripits av landets polis, rapporterar Al Jazeera. Stalin, som är känd som en ledande regeringskritiker i landet, greps för att ha deltagit i en demonstration mot regeringen den 28 mars i år.

Demonstrationerna mot Sri Lankas regering inleddes den 15 mars och vände sig mot landets ekonomiska politik, som har lett till en ekonomisk kollaps på öriket söder om Indien.

I början av juli stormade demonstranter president Gotabaya Rajapaksas palats i huvudstaden Colombo. Bilder som spreds på sociala medier visade bland annat hur demonstranter badade i presidentens privata pool.

Protestors taking a dip in the pool at President’s House. pic.twitter.com/7iUUlOcP6Z

— DailyMirror (@Dailymirror_SL) July 9, 2022