Kalifornien ger illegala migranter fri sjukvård för 98 miljoner dollar om året

KALIFORNIEN Omkring 90 000 illegala migranter kommer få sjukvård på skattebetalarnas bekostnad enligt en överenskommelse som kommer gälla från januari nästa år om den godkänns av Kaliforniens lagstiftare. Idrottsstjärnan Herschel Walker hör till dem som kritiserar beslutet.

Kalifornien kommer bli den första delstaten i USA som ger fri sjukvård till illegala migranter. Enligt en överenskommelse mellan Guvernör Gavin Nelson och delstatens lagstiftande Demokrater kommer låginkomsttagare mellan 19 och 25 år som lever i Kalifornien illegalt få tillgång till Kaliforniens sjukvårdsprogram, känt som Medi-Cal, rapporterar Fox News.

Läs även: Cher om illegala migranter: ”Om min stat inte kan ta hand om sina egna hur kan den ta hand om flera”

Överenskommelsen kommer böra gälla från januari 2020, och delstaten uppskattar att omkring 90 000 illegala migranter kommer få tillgång till sjukvård, till en kostnad för Kaliforniens skattebetalare på 98 miljoner dollar per år.

Budgetöverenskommelsen ska fortfarande godkännas av Kaliforniens lagstiftande församling, vilket väntas ske innan den 15 juni.

Överenskommelsen får kritik från bland annat den före detta NFL-spelaren och MMA-utövaren Herschel Walker som i ett inlägg på Twitter frågar ”varför ger ni gratis sjukvård till illegala invandrare när era gator är fulla av hemlösa, lagliga medborgare.”

Not to point fingers at California, but why would you give free healthcare to illegal immigrants when your streets are littered with homeless legal residents, trash, and tents. California is a beauitful place, so let’s keep it that way. @CNN @FOX4 @NBCNews @DonaldJTrumpJr

— Herschel Walker (@HerschelWalker) June 10, 2019