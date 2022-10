Kallade skolmassaker för fejk – nu döms Alex Jones till miljarder i skadestånd

USA Den kontroversielle mediaprofilen och konspirationsteoretikern Alex Jones döms till att betala nära 11 miljarder kronor i skadestånd. Detta efter att ha kallat skolmassakern i Sandy Hook 2012 för fejkad.

Totalt dog 28 personer i masskjutningen som utspelade sig på grundskolan Sandy Hook Elementary School i Newtown, Connecticut. Bland dessa ingick gärningsmannen Adam Lanza och hans mamma som han sköt till döds innan han begav sig till för- och lågstadieskolan. 20 av offren var barn mellan sex till sju år gamla.

Jones hävdade emellertid i hans show på InfoWars att det hela rörde sig om ett skådespel och en komplott från regeringen för att ta ifrån amerikanerna deras vapen. En ståndpunkt som han senare backat från.

Målsägandena i rättegången mot Jones utgjordes av fler än ett dussintal släktingar till dödsoffren.

Christopher Mattei, juridiskt ombud för familjerna, hävdade innan domen meddelades att Jones tjänade multum på att driva trafik till sin webbsida genom att säga att massakern var fejkad samtidigt som offrens familjer utsattes för dödshot och trakasserier av Jones följare.

– Varenda en av dessa familjer höll på att drunkna i sorg och Alex Jones satte sin fot rakt ovanpå dem, sade Mattei under rättegången enligt Reuters.

Robbie Parker, vars sexåriga dotter mördades i massakern, berättade att han och hans familj tvingades flytta från Connecticut efter åratal av trakasserier.

– Det kom i dessa vågor. Det var nästan så att jag visste när Alex Jones sade någonting, sade han under rättegången enligt Fox News.

Alex Jones medgav under rättegången att massakern hade ägt rum och inte var påhittad. Samtidigt uppges han emellanåt ha intagit en konfrontativ inställning.

– Är vi i Kina? Jag har redan sagt förlåt hundratals gånger, och jag är klar med att säga förlåt, sade han vid ett tillfälle enligt Fox News.

För sina utspel om massakern döms nu Jones till att betala 965 miljoner dollar (nära 11 miljarder kronor) i skadestånd till de efterlevande.

När juryn meddelade domen befann sig inte Jones i rättegångssalen. Istället hade han en livesändning när domen lästes upp där han lät meddela att han tänker överklaga domen och att hans företags pågående konkurs kommer att skydda InfoWars under tiden.

I en intervju med Steve Bannon säger han att han inte har i närheten av de pengar som han nu avkrävs och att han knappt har pratat om Sandy Hook på sin show.

