Kontroversiella Alex Jones gästade poddkungen Joe Rogan

På tisdagen gästades den populära podcasten The Joe Rogan Experience av den kontroversielle konspirationsteoretikern Alex Jones, som tidigare bannlysts från ett stort antal plattformar inklusive Spotify.

Efter att podcasten The Joe Rogan Experience, som är en av världens mest populära poddar, köptes av streamingjätten Spotify i ett avtal värt omkring en miljard kronor har det varit frågetecken kring huruvida Rogan fått behålla sin kreativa frihet.

Flera gamla avsnitt av podcasten har inte exporterats över till den nya feeden på Spotify, bland annat avsnitt med den kontroversielle konspirationsteoretikern Alex Jones.

Enligt uppgifter till Vice i september ska Spotify ha fått hård kritik av medarbetare internt på grund av Joe Rogan, bland annat för att podcasten gästades av Abigail Shrier, som anklagas för transfobi.

På tisdagen gästades Joe Rogan Experience åter av Alex Jones, som tidigare bannlysts från plattformar som Youtube, Facebook, Twitter och just Spotify.

Joe Rogan faktagranskade flera av Alex Jones uttalanden under pågående sändning, men fick ändå hård kritik på Twitter.

Joe Rogan hosted far-right conspiracy theorist Alex Jones on his podcast today. They pushed anti-vaxx conspiracies and broadcasted banned Infowars videos. Rogan continuing to platform these far-right sickos is incredibly gross and dangerous. pic.twitter.com/ymNMm9GI5x

I just cannot get over Joe Rogan getting paid god knows how much money from @Spotify so that he could give a platform to Alex Jones, who terrorized Sandy Hook parents for years. It is so disgusting.

— billy eichner (@billyeichner) October 29, 2020