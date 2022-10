Kamala Harris: Färgade bör prioriteras hjälp efter orkanen

USA Orkanen Ian har i veckan svept genom den amerikanska delstaten Florida och lämnat stor förödelse efter sig. Landets vice-president Kamala Harris tycker att ”färgade” människor bör prioriteras hjälp i katastrofarbetet. Hon möter nu skarp kritik efter uttalandet.

Enligt New York Post var det i en diskussion med skådespelerskan Priyanka Chopra på ett event om kvinnligt ledarskap arrangerat av Demokraterna som vice-president Harris sade att ”färgade samhällsgrupper” (Eng: ”Communities of color”) bör gå före i kön för att få hjälp efter förödelsen.

– Om vi vill att folk ska vara på en jämlik plats måste vi ibland ta hänsyn till dessa skillnader och göra det arbetet, sade hon i diskussionen som ägde rum på fredagen.

Läs även: Kamala Harris: ”Mina pronomen är hon och henne”

Vice-presidenten får mothugg för sitt utspel. Bland annat från Christina Pushaw, som jobbar för Floridas guvernör Ron DeSantis (R). Hon menar att Harris uttalande är falskt.

This is false. @VP's rhetoric is causing undue panic and must be clarified. FEMA Individual Assistance is already available to all Floridians impacted by Hurricane Ian, regardless of race or background. If you need assistance visit https://t.co/x9X8AstnzL or call 1-800-621-3362. https://t.co/idsw1PX86x

— Christina Pushaw 🐊 🇺🇸 (@ChristinaPushaw) September 30, 2022