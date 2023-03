Kanye: Jonah Hill fick mig att gilla judar igen

I höstas hamnade rapartisten Kanye West i mediernas blickfång efter flera grova antisemitiska utspel och hyllningar till Hitler som fick honom avstängd från Twitter. Nu verkar han emellertid ha ändrat uppfattning och på Instagram skriver han att han gillar judar igen efter att ha sett skådespelaren Jonah Hill i komedin 21 Jump Street.

”Att se Jonah Hill i 21 Jump Street fick mig att gilla judar igen”, skriver Kanye West, som numera går under namnet ”Ye”, i inlägget.

”Ingen borde ta sin ilska mot en eller två individer och transformera det till hat mot miljoner av oskyldiga människor”, fortsätter han.

Vidare skriver han att ingen kristen kan vara antisemit eftersom Jesus också var jude. Slutligen riktar sin tacksamhet till filmens ena huvudrollsinnehavare Jonah Hill.

”Tack Jonah Hill jag älskar dig”, avslutar han inlägget.

Det var i höstas som rapparen Kanye West gjorde flera grova antisemitiska utspel, samtidigt som han annonserade sina planer på att kandidera i det amerikanska presidentvalet.

Däribland ställde han upp på en uppmärksammad intervju med den kontroversielle radioprataren Alex Jones där han med maskerat ansikte hyllade Adolf Hitler, medan Jones förgäves försökte få honom att ta avstånd från nazismen.

– Det finns många saker som jag älskar med Hitler, sade Kanye bland annat i intervjun.

Vid samma tid blev artisten avstängd från Twitter. Detta efter att ägaren Elon Musk uppgett att han brutit mot plattformens regler genom att uppvigla till våld.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022