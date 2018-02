Kickstarter avbröt ÄNNU ett borgerligt projekt – Nu pudlar de och ber om ursäkt

SVERIGE När satirtecknaren Martin Jacobsson ville crowdfunda en barnbok om ”Den lilla röda hönan” blev det stopp hos crowdfundingsajten Kickstarter. Men sedan vände kickstarter och ber om ursäkt i ett mejl. ”We want to apologize – we made a mistake in our moderation”, skriver Kickstarter i ett mejl till Jacobsson.

Står du till höger om Miljöpartiet och vill crowdfunda ett projekt? Då kan det bli rejäla problem med Kickstarter. Tidigare har Nyheter Idag rapporterat att när den borgerliga debattören Ann Heberlein försökte crowdfunda sin bok ”Våldtäkt och kultur” blev det stopp. Istället fick Heberlein använda Swish för att samla in pengar från fans och allmänhet.

Och nu var det dags igen. Satirtecknaren Martin Jacobsson som står bakom sajten ”I fablernas land” har tidigare gjort en liten film, tillsammans med Johan Norberg, om en flitig röd höna. Filmen visar på ett pedagogiskt sätt vad som händer om den som arbetar beskattas för hårt.

– Jag gjorde en film för två år sedan med Johan Norberg som jag var nöjd med. Och nu då, har mina barn frågat: ”Kan vi inte titta på hönan” och sådär. Så jag tänkte att det här är ju lysande att göra en barnbok om.

För att finansiera barnboksprojektet om den lilla röda hönan vände sig Jacobsson till crowdfunding-plattformen Kickstarter. Där äskade han om 25 000 kronor för projektet men idén var populär och fick snabbt 70 000 kronor i finansiering. Men sen stoppade Kickstarter det hela på samma sätt som med Heberleins bokprojekt.

– De tyckte att det handlade om ”political fundraising”. Det är det de säger i mejlet.

Kickstarter pudlar: Påstår det blev fel i översättningen

Efter att Nyheter Idag talat med Jacobsson upptäcker han att Kickstarter bytt fot. Nu pudlar de och gör crowdfundingen möjlig igen.

”We want to apologize – we made a mistake in our moderation of ‘Boken om den lilla röda hönan’”, skriver Kickstarter i ett mejl. De förklarar misstaget med att de i översättningen från svenska till engelska förväxlat ett barnboksprojekt med en politisk pengainsamling.

Men Jacobsson är inte missnöjd med att Kickstarter avbröt hans insamling. När han istället gjorde som Ann Heberlein fick han in minst lika mycket över Swish, närmare 70 000 kronor. Och till skillnad från Kickstarter tas ingen avgift ut när pengar skänks via Swish-insamling.

– De visar bara en gång till att de är irrelevanta. Jag är inte arg på kickstarter, jag tycker bara de är idioter, säger Jacobsson.

Kickstarter har emellertid fortfarande inte backat, eller bett om ursäkt, för att de avbröt Ann Heberleins insamling.