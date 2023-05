Kom tvåa i skönhetstävling – då stormar maken scenen

Att ens partner är den vackraste i världen är det nog många som skulle påstå. Och när Nathally Becker kom tvåa i en ”HBTQIAP+”-skönhetstävling i Brasilien gick topplocket på maken som stormade scenen och kastade tiaran i golvet, rapporterar New York Post med hänvisning till lokal media.

Det var precis efter att Beckers utmanare Emanuelly Belini korats till vinnare i tävlingen Miss Gay Mato Grosso och Becker utnämnts till tvåa som maken intog scenen och ryckte åt sig tiaran från prisutdelaren. Därefter kastade han tiaran med full kraft i golvet.

Han plockade sedan upp den för att än en gång upprepa vredeshandlingen, varpå priset gick i bitar.

På sociala medier sprids en film från händelsen som fick vakter att ingripa mot den rosenrasande maken.

🚨BRASIL: Um homem invadiu o palco, tomou a coroa da Miss Gay Várzea Grande e arremessou o objeto no chão, frustrando a comemoração da vencedora do Miss Gay Mato Grosso 2023, que derrotou a representante de Cuiabá na noite de sábado (27) no Cine Teatro.

pic.twitter.com/YqWVO4nFd8

— CHOQUEI (@choquei) May 28, 2023