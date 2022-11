Stormar scenen – då går bandet till attack med gitarr och stativ

En åskådare som tog sig upp på scenen under en Black Crowes-konsert i Melbourne på söndagen blev jagad från scenen av bandmedlemmar, som gick till angrepp med gitarr och mikrofonstativ som tillhygge.

Rockbandet Black Crowes fick en ovälkommen gäst på scenen när de spelade i Melbourne i Australien på lördagen. Det var när bandet började spela sin låt ”Stare it cold” som en åskådare tog sig upp på scenen, där han började leka kull med säkerhetsvakterna, samtidigt som bandet försökte spela.

Till sist tröttnade sångaren Chris Robinson och svingade sitt mikrofonstativ mot den irriterande mannen. När säkerhetsvakterna till sist fick in mannen i ett hörn vid sidan började han göra våldsamt motstånd mot deras försök att få mannen av scen.

Då får gitarristen Rich Robinson nog av mannens beteende och går till attack, med gitarren som tillhygge. Trots att Rich pressade gitarren mot mannens hals höll han sig kvar på scenen, som han lämnade först när Christ kom med mikrofonstativet i högsta hugg.

A man who rushed the stage during a recent Black Crowes concert was met with a guitar to the face courtesy of Rich Robinson:

Flera åskådare filmade händelseförloppet.

Bit of biff at tonight's Black Crowes gig. I didn't quite catch it on video, but old mate grabbed Rich's guitar. Big bro Chris not taking prisoners. Old mate literally smelled like he'd shat in his pants when Security pushed him past. Absolute dickhead.

