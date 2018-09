TRELLEBORG I Trelleborgs kommun betalar man 268 000 kronor i månaden för att hyra två flyktingboenden – som står helt tomma. – Det är klart att det är pengar som hade kunnat gå till annat, säger en chef på kommunen.

Under den stora flyktingvågen 2015 och 2016 skrev Trelleborgs kommun avtal med tre boenden för att kunna ge migranterna tak över huvudet. Under 2018 har två av dessa boenden stått tomma, men kommunen måste ändå betala hyran på sammanlagt 268 000 kronor per månad, berättar Expressen.

För ett av boendena, ett pensionat, har kommunen betalat 2,4 miljoner kronor i hyra under tid som det stått oanvänt. Kostnaderna innebär att kommunen missar sitt budgetmål för flyktingmottagningen med 3 miljoner kronor.

Om ingen annan hyresvärd dyker upp måste kommunen fortsätta betala hyran på en kvarts miljon i månaden fram till våren 2019.

– Det är ingen som tycker det är bra. Det är ingen positiv signal till trelleborgarna att husen står tomma. Det är klart att det är pengar som hade kunnat gå till annat, säger Zara Göransson Tosic, chef för kommunens arbetsmarknadsförvaltning, till Expressen.

Just nu finns det ett flyktingboende i Trelleborg där folk faktiskt bor. Hyran för det före detta pensionatet är 158 000 kronor i månaden – 6 800 kronor per rum.

