Kommuntoppen om bilbränderna: Nedstängningen spelade en stor roll

OLOFSTRÖM Kommunstyrelsens ordförande Morgan Bengtsson (S) har sin egen teori om varför Olofström drabbats av flertalet bilbränder. Enligt honom kan coronaåtgärder i form av stängda lokaler ha fått folk att börja bränna bilar. – Det händer någonting med samhället när man börjar stänga ner, säger han till SVT.

Under våren 2021 skedde ett flertal bränder – däribland flera bilbränder – i Olofström i Blekinge, något som SVT tidigare har rapporterat om. Bland annat inträffade totalt 16 bränder inom loppet av tre veckor.

Varför inträffade dessa bränder?

Kommunstyrelsens ordförande Morgan Bengtsson (S) tycker sig ha svaret.

Enligt honom kan bränderna till stor del ha varit en effekt av nedstängningen av samhället till följd av coronapandemin.

– Vi fick tyvärr bränder, ett 20-tal bränder, här under året i Olofström som kunde ha blivit väldigt allvarliga. Och där tror jag att det spelade stor roll att vi faktiskt stängde. Den tristessen som föddes, säger han till SVT.

– Det händer någonting med samhället när man börjar stänga ner. Och det är inte något jag förespråkar. Men vi var tvungna till slut att göra det, säger han också i inslaget.

Bengtsson kritiseras för uttalandet. Bland annat av den liberale riksdagsledamoten Fredrik Malm.

Here we go again. Tydligen alltid brist på fritidsgårdar som gör att folk härjar. pic.twitter.com/ZtorILHqPv

— Fredrik Malm (@FredrikMalm) July 24, 2021