Konsertbesökare: Kvinna fick högljudd orgasm under Tjajkovskijs femte symfoni

Vid framförandet av Tjajkovskijs femte symfoni uppges en kvinna ha fått en högljudd ”helkroppsorgasm” mitt under en konsert på Walt Disney Concert Hall i Los Angeles i fredags. Det uppger flera åhörare och på sociala medier sprids ett ljudklipp som uppges vara kvinnans stön.

– Alla vände sig typ om för att se vad som hände, säger konsertbesökaren Molly Grant till LA Times, som berättar att hon satt nära kvinnan.

– Jag såg kvinnan efter att det hände, och jag antar att hon hade en orgasm för hon andades tungt, och hennes partner log och tittade på henne, som i en ansträngning för att inte skämma ut henne. Det var rätt så vackert, säger Grant.

Vid konserten med Los Angeles filharmoniska orkester befann sig också den brittiske kompositören Magnus Fiennes, bror till den kände skådespelaren Ralph Fiennes, som skriver om händelsen på Twitter.

Went to see @LAPhil play @Thomasades and Tchaikovsky 5 last night. A woman in the audience had loud and full body orgasm during the 5th's second movement… Band politely carried on. Props to LAPhil (and Pytor Ilyich) for bringing it on….

— Magnus Fiennes (@magnusfiennes) April 29, 2023