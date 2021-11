Här pissar hon publiken i ansiktet

DAYTON BEACH, FLORIDA När coverbandet Brass Against framförde en Rage Against the Machine-låt på en festival i Florida behövde sångerskan Sophia Urista lätta på trycket. Så hon bjöd upp en man från publiken och kissade i hans ansikte under pågående konsert.

– Jag måste kissa, och jag hinner inte till toaletten. Så vi kan lika gärna göra show av det, ska Urista ha sagt.

Under coverbandet Brass Againsts konsert på Welcome to Rockville-festivalen i Daytona Beach, Florida på torsdag kväll bjöd sångerskan Sophia Urista upp en man i publiken på scenen.

Läs även: ”Folk måste börja stå upp för sig själva och säga åt pk-mobben att dra åt helvete”

– Få min snubbe med burken på huvudet redo, för vi ska ta upp honom på scenen och jag ska pissa i den jävelns mun, sade Urista enligt The Independent.

– Jag måste kissa, och jag hinner inte till toaletten. Så vi kan lika gärna göra show av det, fortsatte hon.

På en film av händelseförloppet ser man hur mannen lägger sig på rygg. Sophia Urista ställer sig bredbent över hans ansikte, drar ned sina byxor och trosor och kissar på hans ansikte och överkropp samtidigt som hon framför bandets version av Rage Against the Machines ”Wake up”.

Mannen som blev nedkissad framstår som glad och entusiastisk under hela förloppet. Trots det tog bandet avstånd från urineringen i ett inlägg på Twitter följande dag.

”Sophia rycktes med. Det var ingenting resten av oss väntat oss, och det är inte någonting ni kommer se igen på våra spelningar” skriver Brass Against i inlägget.

We had a great time last night at Welcome to Rockville. Sophia got carried away. That's not something the rest of us expected, and it's not something you'll see again at our shows. Thanks for bringing it last night, Daytona.

— Brass Against (@BrassAgainst) November 13, 2021