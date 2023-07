Korandemonstrant: ”De ska inte bränna min koran, de ska inte gå emot mig”

På söndagen samlades runt 3 000 personer på Medborgarplatsen i centrala Stockholm för att demonstrera mot koranbränningar enligt polisens uppskattning, rapporterar Dagens Nyheter.

– Koranbränningarna är ett uttryck för islamofobi. Vi kämpar för att all typ av hat, all typ av hets mot folkgrupp ska kunna inrymmas i vår lagstiftning, och just nu gör den inte det, säger arrangören Mustafa Issa från Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS) till DN.

Demonstranten Nejah Abdulkadr, på plats med håret täckt på islamistiskt vis, frågar sig varför de som bränt koranen valt att bränna den istället för exempelvis bibeln.

– De bränner koranen men vi vill inte bränna bibeln eller någon annans tro, vår koran lär oss att vi ska acceptera andras tro, säger hon till SVT Nyheter Stockholm.

– Jag vill att folk ska acceptera min tro. De ska inte bränna min koran, de ska inte gå emot mig. Varför gör de, vi fattar inte meningen, vad är det? säger hon vidare.

Mahmoud Khalfi, imam och direktör Stockholms moské, hävdar att det var 1 000 fler än polisens siffra som var på plats.

– Det är cirka 4000 som har samlats här för att visa solidaritet och för att visa hur man reagerar på ett fredligt och demokratiskt sätt, säger Mahmoud Khalfi, imam och direktör Stockholms moské, till SVT.

Läs även: SVT/Sifo: Majoritet vill förbjuda koranbränning