Kraftig explosion utanför Helsingborg – polisen misstänker att förövaren tagit fel på hus

RAMLÖSA En kraftig explosion inträffade i Ramlösa utanför Helsingborg natten till fredag. Fyra fastigheter skadades i explosionen och polisen tror att förövarna tagit fel på hus.

Kring klockan halv fyra natten till fredagen inträffade en kraftig explosion i Ramlösa utanför Helsingborg, rapporterar SVT Nyheter.

Explosionen orsakade skador på fyra närliggande fastigheter enligt polisen, men ingen person kom till skada.

– Det fanns personer i samtliga villor. De låg och sov, och ingen person har skadats fysiskt, säger Nils-Erik Svensson, inre befäl vid Helsingborgspolisen, till SVT.

Det är ännu oklart vad som orsakade explosionen, men polisen utgår från att den var avsiktlig.

Polisen tror även att förövaren tagit fel på hus, men vill inte gå närmare in på varför man tror det.

Nationella bombskyddet kallades till platsen. Den tekniska undersökningen avslutades vid 07.30 då avspärrningarna hävdes. Polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig ödeläggelse.

I nuläget finns vittnesuppgifter men ingen misstänkt gärningsperson, enligt Kvällsposten.

– Vi har vissa iakttagelser, men vad de består i vill jag inte gå in på. Men vi är intresserade av alla typer av iakttagelser under natten. Om man har sett någon person röra sig ute i det här området under natten och som har betett sig anmärkningsvärt, så kan det vara av intresse, säger Katarina Rusin, presstalesperson vid polisen i region Syd, till Kvällsposten.

På juldagens morgon hittades en misstänkt bomb i centrala Helsingborg, men det är oklart om det finns några kopplingar mellan den händelsen och fredagens explosion i Ramlösa.

