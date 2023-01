Kristersson fördömer Paludan: ”Djupt respektlös handling”

Demonstrationerna i Stockholm väcker ilska i Turkiet och den turkiska regimen kräver ett stopp för vad man menar är ”hatfyllda provokationer”. Nu uttrycker statsminister Ulf Kristersson sin sympati till alla muslimer som blev kränkta över Rasmus Paludans koranbränning. ”Det som är lagligt är inte nödvändigtvis lämpligt”, skriver statsministern på Twitter.

Tre olika demonstrationer ägde rum i Stockholm på lördagen där Rasmus Paludan, en regimvänlig turkisk organisation och Kurdiska Demokratiska Samhällscentret höll i allmänna sammankomster i huvudstaden.

Rasmus Paludan brände – sin vana trogen – en koran utanför den turkiska ambassaden. Inför åskådarna visade han dessutom upp en teckning av profeten Muhammed.



Foto: Nyheter Idag

Bara ett hundratal meter därifrån pågick samtidigt den turkiska manifestationen. Till skillnad från övriga två demonstrationer var den för turkiska presidenten Recep Tayyip Erdoğan och ”mot de som trampar på den turkiska flaggan”.

Vid demonstrationen syntes bland annat journalister från det regimvänliga turkiska mediehuset TRT World och även en person iförd en jacka med Partiets Nyans logga och orangea färg. Dessutom hölls en banderoll upp med en kärleksförklaring till Erdoğan.



Foto: Nyheter Idag

Den tredje demonstrationen var en marsch mot Sveriges Natoansökan som startade vid Norra Bantorget i Norrmalm i Stockholm och slutade vid Medborgarplatsen i Södermalm. Demonstrationen anordnades av Kurdiska Demokratiska Samhällscentret.

I demonstrationståget syntes flertalet PKK-flaggor samt även flaggor och banderoller för Ung Vänster, Rättvisepartiet Socialisterna och Revolutionär Kommunistisk Ungdom.

En Erdoğan-docka liknande den som hängdes upp utanför stadshuset syntes också vid slutdestinationen på Medborgarplatsen.

I början av protesten trampade dessutom demonstranterna på en stor bild föreställande Erdoğan, vilket syns i en film upplagd på Twitter av Rojavakommittéerna.

Dörrmattan att torka sina smutsiga skor på är framme! pic.twitter.com/q87D9QHWzk — Rojavakommittéerna (@realrojkom) January 21, 2023

Inga ordningsstörningar eller misstänkta brott rapporteras ha inträffat under lördagens demonstrationer, meddelar polisen.

– Det har varit väldigt lugnt faktiskt. Det har gått som planerat, säger polisens presstalesperson Helena Boström Thomas till Nyheter Idag.

”En avskyvärd, rasistisk handling”

Från Turkiet har vreden inte låtit vänta på sig angående Paludans koranbränning och anti-Natodemonstrationen. President Erdoğans talesperson Fahrettin Altun skräder inte med orden i en lång utläggning på Twitter.

”Svenska myndigheter kan inte gömma sig bakom ursäkter som det fria ordet och fria sammankomster”, skriver han bland annat i utläggningen. Vidare menar han att ”Sverige omedelbart måste agera för att förhindra de hatfyllda provokationerna mot Turkiet och bekämpa dem som siktar in sig på islam”.

Han tycker också att europeiska länder måste göra en klar distinktion mellan kurdisk politisk aktivism och PKK:s terroraktiviteter.

The so-called protestors are nothing but provocateurs who are determined to sow seeds of hatred against Türkiye and Islam. The Swedish authorities must wake up to the reality of terror groups intent on preventing Sweden’s NATO membership by poisoning their relationship with us. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 21, 2023

Türkiye will continue to insist that our European and NATO allies must care about our national security and terror threats against our country. They cannot treat so-called “protests” like the one planned for today as part of freedom of assembly or freedom of speech. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 21, 2023

Även Turkiets utrikesminister har uttalat sig om koranbränningen som han tycker borde ha stoppats.

– Tyvärr har den här person fått tillstånd, trots alla våra varningar, sade utrikesminister Mevlüt Cavusoglu innan demonstrationen ägde rum, enligt TV4 Nyheterna.

– Det är en avskyvärd, rasistisk handling som också är ett hatbrott, tillade han.

I både Ankara och Istanbul ägde anti-svenska demonstrationer rum efter lördagens händelser där bland annat den svenska flaggan brändes framför det svenska generalkonsulatet i Istanbul, rapporterar TV4.

– Att svenska myndigheter tillåter så här provocerande aktioner och dessutom utanför en ambassad är helt oacceptabelt, säger demonstranten Mesut Emre Balci till TV-kanalen.

”Islamofobiska provokationer är motbjudande”

Både statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström har kommenterat lördagens demonstrationer på sina respektive Twitterkonton.

”Islamofobiska provokationer är motbjudande. Sverige har en långtgående yttrandefrihet, men det betyder inte att den svenska regeringen, eller jag själv, stödjer åsikterna som uttrycks”, skriver Billström på Twitter.

Islamophobic provocations are appalling. Sweden has a far-reaching freedom of expression, but it does not imply that the Swedish Government, or myself, support the opinions expressed. — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) January 21, 2023

Statsminister Ulf Kristersson skriver att ”det som är lagligt är inte nödvändigtvis lämpligt” och att ”bränna böcker som är heliga för många är en djupt respektlös handling”.

Vidare uttrycker han sina sympatier till alla muslimer som blev kränkta över lördagens koranbränning.

Freedom of expression is a fundamental part of democracy. But what is legal is not necessarily appropriate. Burning books that are holy to many is a deeply disrespectful act. I want to express my sympathy for all Muslims who are offended by what has happened in Stockholm today. — SwedishPM (@SwedishPM) January 21, 2023

Läs även: Turk-kris efter kurd-kupp mot Erdogan: ”Motbjudande”

Läs även: Försvarsminister Jonson (M) inte längre välkommen till Turkiet