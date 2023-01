Turk-kris efter kurd-kupp mot Erdogan: ”Motbjudande”

Efter att Rojavakommittéerna publicerat en film på en upp- och nedhängd Erdogan-docka utanför stadshuset i Stockholm ställer Turkiet in ett planerat besök från svenska riksdagens talman Andreas Norlén. Enligt Erdogans talesperson Fahrettin Altun visar händelsen att Sverige inte fyllt sitt avtal med Turkiet om att godkännas som Nato-medlem.

På onsdagen lade Rojavakommittéerna, som stöder kurdiska YPG och YPJ, upp en film på Twitter där man bland annat ser en Erdogan-docka hänga upp och ned utanför stadshuset i Stockholm.

”Historien visar hur diktatorer ofta slutar, så för allas skull Erdogan: -Ta nu chansen och avgå, så du slipper hamna uppochner på Taksim-torget!” skrev Rojavakommittéerna och gjorde reklam för en anti-Nato-demonstration på Norra Bantorget den 21 januari.

Läs även: Kurder rasar mot påstådda S-löftet till Erdoğan: ”En skammens dag”

På filmen jämförs Erdogan med Italiens tidigare diktator Benito Mussolini, som dödades av italienska partisaner och hängdes upp och ned. Till filmen spelas den kända italienska partisanlåten ”Bella ciao”.

Tilltaget fick kritik av politiker i både Sverige och Turkiet. ”Att porträttera en folkvald president som avrättad utanför Stadshuset är avskyvärt” skrev utrikesminister Tobias Billström i ett inlägg på Twitter.

Erdogans talesperson Fahrettin Altun var emellertid inte nöjd med Billströms avståndstagande. ”Att PKK-terroristerna kan utmana den svenska regeringen i hjärtat av Stockholm är bevis på att de svenska myndigheterna inte har tagit de nödvändiga stegen mot terrorism – som de har påstått de senaste dagarna” skriver Altun bland annat i ett svar till Billström på Twitter.

That PKK terrorist can challenge the Swedish government at the heart of Stockholm is proof that the Swedish authorities have not taken necessary steps against terrorism – as they have been claiming in recent days.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 12, 2023