Kristersson sågas efter ursäkten: ”Ska vi inte göra Ankara till huvudstad direkt?”

På lördagen bad Ulf Kristersson om ursäkt till alla muslimer som blivit kränkta av Rasmus Paludans koranbränning utanför den turkiska ambassaden. Nu sågas statsministern av flera tyckare som menar att han springer Turkiets ärenden. ”Ska vi inte göra Ankara till huvudstad direkt?” frågar sig Örebropartiets Markus Allard.

”Yttrandefrihet är en grundläggande del av demokratin. Men det som är lagligt är inte nödvändigtvis lämpligt. Att bränna böcker som är heliga för många är en djupt respektlös handling. Jag vill uttrycka min sympati för alla muslimer som är kränkta av det som har hänt i Stockholm idag”, skrev statsministern efter den dansk-svenske politikerns manifestation på lördagen.

Freedom of expression is a fundamental part of democracy. But what is legal is not necessarily appropriate. Burning books that are holy to many is a deeply disrespectful act. I want to express my sympathy for all Muslims who are offended by what has happened in Stockholm today.

— SwedishPM (@SwedishPM) January 21, 2023