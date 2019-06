Kristna försöker stoppa satirisk TV-serie – protesterade till fel bolag

USA Över 20 000 kristna har skrivit på en namninsamling för att få Netflix att stoppa tv-serien ”Good Omens”, som driver med den kristna världsbilden. Problemet är att serien inte produceras av Netflix utan den konkurrerande streamingtjänsten Amazon Prime.

Miniserien vars sex delar släpptes på Amazon Prime den 31 maj bygger på en roman av Neil Gaiman och Terry Pratchett från 1990 om en ängel och en demon som tillsammans försöker stoppa apokalypsen.

Namninsamlingen heter ”Stoppa den hädiska Good Omens-serien” och initiativtagarna skriver att serien ”presenterar satanism och djävulen som normala och till och med goda” och listar upp ett antal sätt på vilka serien ”hånar Guds visdom”.

Bland annat ska Guds visdom hånas genom att apokalypsens fyra ryttare porträtteras som bikers, att Gud har en kvinnas röst och att en ängel och en demon framställs som vänner.

Efter att flera medier uppmärksammat att namninsamlingen vänder sig till fel bolag har organisatören, den kristna organisationen ”Return to order”, insett sitt misstag och uppdaterat namninsamlingen som man nu ska skicka in till Amazon Prime istället.

Utsikten att man får gehör för sitt krav är emellertid liten, då Amazon Prime redan drivit med den felriktade namninsamlingen på Twitter.

Amazon Primes Twitterkonto skriver nämligen till Netflix Twitterkonto att ”vi ställer in Stranger Things om ni ställer in Good Omens”, med referens till den populära Netflix-serien ”Stranger Things”.

Hey @netflix, we'll cancel Stranger Things if you cancel Good Omens. 😉 https://t.co/EJPmi9rL7g

— Amazon Prime Video US (@PrimeVideo) June 20, 2019