Kritikstorm mot Wolodarski och DN efter julrim om mördad tonåring i Malmö

Sedan flera år har DN en tradition under december med rimmade kommentarer till ofta allvarliga händelser och skeenden under året som gått. Ett av årets rim på Instagram har väckt kritik och upplevts som stötande och okänsligt. Vi har lyssnat på kritiken och beslutat att ta bort det från våra digitala kanaler. DN beklagar. Foto: TT