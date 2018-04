”Kryp tillbaka under din sten” Annie Lööf till attack på Twitter i diskussion om jämställdhet

En ny dag gryr. Den feministiska kampen sker varje dag, det vet vi så väl. På bussen, i korridoren på skolan, i mötesrummet på jobbet. Ett steg tillbaka igår, betyder minst två steg framåt idag. Vi går t i l l s a m m a n s! #syntolkning: rättar till blusen. Är redo.

A post shared by Alice Bah Kuhnke (@alicebahkuhnke) on Apr 12, 2018 at 9:10pm PDT