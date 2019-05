Kyrka bjöd in muslimer till bön – planerade att täcka över kors

STORBRITANNIEN Kyrkan St Matthew and St Luke i staden Darlington har hamnat i blåsväder efter att ha bjudit in muslimer att be i kyrkan under fastemånaden ramadan.

Bland annat den kristna nyhetssajten Premier rapporterar att kyrkan erbjöd muslimer från den närliggande moskén att använda kyrkans lokaler för bön under ett evenemang i juni med syftet att högtidlighålla ramadan.

Muslimska kvinnor ska också ha blivit inbjudna att be – fast separerade från männen i angränsande rum. Kyrkan lät förstå att kors och även en bild av Jesus skulle vara övertäckta medan detta pågick.

När det lokala kyrkostiftet fick nys om evenemanget ingrep man och förklarade för kyrkan att det inte är tillåtet enligt kyrkolagen att använda lokalerna för muslimsk bön. Nu kommer tillställningen att hållas som planerat med skillnaden att bönen har flyttats till en närliggande byggnad.

Läs även: ”Ramadan-Cola” lanseras i Norge

Stöd Nyheter Idag! Bli PLUS-medlem för 69 kronor i månaden.