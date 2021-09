Labour-ledaren: ”Inte rätt” att säga att bara kvinnor har livmoderhals

STORBRITANNIEN Labour-ledaren Keir Starmer tycker att det var fel av partikollegan Rosie Duffield att säga att enbart kvinnor har en livmoderhals, rapporterar The Independent.

– Det är något som inte borde sägas, säger Starmer i en tv-intervju.

Parlamentsledamoten Rosie Duffield har hamnat i blåsväder efter att ha sagt att endast kvinnor har en livmoderhals. Transaktivister, som anser att folk har rätt att identifiera sig som vilket kön de vill, menar att hennes kommentar är diskriminerande.

Efter att ha utsatts för hot av meningsmotståndare på nätet valde Duffield att inte närvara på Labours årliga kongress under förra veckan.

I en BBC-intervju säger partiledaren Keir Starmer att debatten om transrättigheter måste vara respektfull och tolerant. Han får frågan om det är transfobiskt att som Duffield säga att bara kvinnor har en livmoderhals.

– Det är något som inte borde sägas. Det är inte rätt, svarar Starmer.

På den uppföljande frågan om varför han tycker så ger Labour-ledaren inget tydligt svar. Han säger dock att Rosie Duffield är välkommen till partikongressen och att hon kan känna sig trygg där.

– Vi gör alla en otjänst när vi reducerar en väldigt viktig fråga till dessa ordväxlingar kring särskilda saker som har sagts, säger partiledaren.

Sajid Javid, konservativ hälsominister, sågar Starmers uttalande på Twitter. Han kallar Labour-ledarens kommentar ett ”totalt förnekande av vetenskapliga fakta”. ”Och han vill driva (sjukvårdsmyndigheten) NHS”, fortsätter Javid.

Total denial of scientific fact.

And he wants to run the NHS. https://t.co/zdQjJU55r3

— Sajid Javid (@sajidjavid) September 26, 2021