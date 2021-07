Storbritannien följer Danmark: Vill skicka asylsökande till Afrika

Nu följer Storbritannien Danmark i spåren, och ska börja skicka migranter utomlands för att behandla deras asylansökningar, rapporterar The Times. Enligt The Times planerar Storbritanniens inrikesminister Priti Pratel ett lagförslag i den riktningen, och har också fört samtal med just Danmark om att ha gemensamma mottagningscenter i Afrika.

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson sägs vara positiv till planen, och ska också ha kritiserat sin inrikesminister för att mer än 5 600 migranter tagit sig över brittiska kanalen i små båtar från EU under året.

– Vad i helvete sysslar inrikesministeriet med? När ska Patel få ordning på det här? ska Johnson ha sagt på ett möte enligt en källa till the Times.

Läs även: Danska beslutet: Skickar asylsökande till Afrika

Bara i maj ska 1 600 migranter ha tagit sig över kanalen, dubbelt så många som i maj föregående år, och Patel har lovat att göra allt för att göra illegal migration över kanalen ”omöjlig”.

– Premiärministern och inrikesministern är fast beslutna att titta på vad som helst som kan göra skillnad när det gäller resor över kanalen, säger en regeringskälla till The Times.

I början av juni antog det danska folketinget en lag som innebär att asylansökningar till Danmark kommer behandlas i läger i afrikanska länder som Rwanda. Syftet med lagen är att avskräcka asylsökande från att ta sig till Danmark.

– Det finns ju en orsak till att de inte stannar i Rumänien och söker asyl, utan att de fortsätter mot Tyskland, Danmark, Österrike, Nederländerna, Sverige, Norge och andra länder med mer välutbyggda välfärdssystem, sade Danmarks invandrings- och integrationsminister Mattias Tesfaye i samband med att lagen antogs av folketinget.

Sedan dess har Socialdemokraterna i Norge öppnat för att skicka asylsökande till läger i Afrika.

Läs även: Norska S öppnar för att skicka asylsökande till Afrika

Läs även: Tesfaye (S): ”Asylsystemet har brutit samman”