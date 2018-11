Larm om brutal tortyr i saudiskt fängelse

SAUDIARABIEN Enligt Amnesty Internationals senaste rapport torteras fångar – som för den saudiska regimen uttryckt misshagliga åsikter – systematiskt i det saudiska Dhahbanfängelset, skriver SVT.

I maj tidigare i år greps och fängslades tio personer i Saudiarabien under anklagelsen att de bistod fienden till Saudiarabien och att de utgjorde en säkerhetsrisk för landet. Amnesty hävdar dock att de gripits enbart för att de gett uttryck för sina åsikter och rapporterar att de utsätts för brutal och systematisk tortyr. Rapporten berättar hur en person torterades genom att bli upphängd i taket och att de kvinnliga fångarna utsätts för sexuella trakasserier i fängelset.

Amnesty International twittrar om hur tre olika källor bekräftar den systematiska och brutala tortyren i det saudiska fängelset och pekar ut den saudiske kronprinsen Mohammed Bin Salman med bild.

According to 3 separate testimonies we obtained, the activists in #SaudiArabia were repeatedly tortured by electrocution & flogging. In one reported instance, one of the activists was made to hang from the ceiling. https://t.co/rTm8Se3fBi

— AmnestyInternational (@amnesty) November 20, 2018