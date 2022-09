Leila Ali Elmi (MP) stamkund hos Kronofogden – 17 ärenden sedan 2019

MP-toppen Leila Ali Elmi personröstades in i riksdagen förra valet, valdes in i partiledningen förra året och står inför årets val som plats sju på MP:s riksdagslista. Nu avslöjar Aftonbladet att Ali Elmi haft hela 17 betalningsförelägganden hos Kronofogdemyndigheten under sin tid som riksdagskandidat, med ett grundarvode på 71 500 kronor i månaden.

Ett betalningsföreläggande är ett krav som inkommit till Kronofogden, och ett av kraven har gått till indrivning men betalades innan Kronofogden vidtog några åtgärder. Kronofogden har även beslutat om utmätning, vilket innebär att de beslagtar tillgångar, för en CSN-skuld 3279 kronor.

I dag har Ali Elmi ingen skuld hos Kronofogden, men ett pågående betalningsföreläggande om en summa på 1 480 kronor som Göteborgs kommun har begärt att hon ska betala. Kronofogden har begärt en komplettering från Göteborgs kommun.

”Jag tycker att man ska betala sina räkningar i tid och det här är inget jag är stolt över. Jag har inga skulder, och betalningsföreläggandena är åtgärdade, men jag ska verkligen bli bättre på att betala räkningar i tid” skriver Ali Elmis pressekreterare till Aftonbladet, som ska ha sökt MP-toppen i flera dagar utan framgång.

