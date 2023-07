Lena Andersson sågar rödgröna partiledare: ”Detta intellektuella armod”

Författaren och krönikören Lena Andersson sågar partiledarna Magdalena Andersson (S), Märta Stenevi (MP) och Muharrem Demirok (C), som hon menar har misstolkat hennes text om att barn inte svälter i Sverige.

De tre partiledarna Magdalena Andersson (S), Märta Stenevi (MP) och Muharrem Demirok (C) tog alla upp författaren Lena Anderssons uppmärksammade krönika om att barn inte svälter i Sverige under sina tal i Almedalen i Visby under veckan.

På fredagen bemötte Andersson partiledarnas kritik från Expressens scen i Almedalen.

– Mina kritiker förvanskar avsiktligt det jag skriver. Jag vände mig mot retoriken från främst S och MP som talar om att barn kommer hungriga till skolan. Det är fel på argumentet, mättande mat är mycket billig, säger Lena Andersson enligt Expressen.

Andersson menar att de tre rödgröna partiledarna antingen har pratat ihop sig om hennes text, eller så tänker de likartat.

– De verkar tänka likartat eller så är de sampratade. Det är mycket anmärkningsvärt att de avsiktligt förvanskar det jag skriver. De är inte intresserade av att diskutera på den nivå frågan förtjänar, utan vill bara ha polarisering, säger Lena Andersson.

– Jag gissar att tanken var att köra det väldigt hårt i Almedalen. Det är märkligt att de vill bidra till det torftiga debattklimatet genom att förvanska texter. Det mycket allvarligt att de i sina tal vill bidra till detta intellektuella armod.

