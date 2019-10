Liberala studenter vill avskaffa högskoleprovet – män klarar provet för bra

SVERIGE Nu vill Liberala studenter avskaffa högskoleprovet. Anledningen är att män klarar provet bättre än kvinnor, vilket man anser är orättvist mot kvinnor som ansträngt sig för att få bra betyg.

”Kvinnor som har ansträngt sig under hela skolgången riskerar att inte komma in på sin drömutbildning eftersom det är främst män som kommer in via högskoleprovet” skriver Ida Arnstedt, 1:a vice ordförande Liberala Studenter, och Emma Bjarnevik, riksstyrelseledamot Liberala Studenter, i en debattartikel i Göteborgsposten med rubriken ”Slopa högskoleprovet – för jämställdhetens skull”.

I artikeln konstaterar de också att 30 procent av alla högskoleplatser fördelas till dem som gjort högskoleprovet, samtidigt som kvinnor går ut gymnasiet med bättre betyg än män.

Därför vill man ”ersätta högskoleprovet med andra vägar in till högskolan, där ambitioner och ansträngning får större genomslag”.

Enligt artikeln gynnar högskoleprovet män som har ”högre kognitiv förmåga [intelligens] än genomsnittet” samtidigt som man menar att ”det krävs mer än kognitiva förmågor för att klara av en högskoleutbildning, det krävs också att man tar sig tiden att verkligen plugga inför tentorna och repeterar tills allt sitter”.

Enligt artikelförfattarna är intelligenta män som kommer in genom högskoleprovet mer benägna än andra att hoppa av sina studier, vilket ”kostar utbildningsväsendet flera miljarder och slår mot arbetsmarknadens förväntningar”.

Läs även: Liberala ungdomsförbundet: Avskaffa julledigheten

I stället föreslår man kunskapsprov anpassade till utbildningen samt fler basår, vilket man tror kommer ”ge både kvinnor och män samma chans att komma in på högre studier, samtidigt som vi premierar ansträngning”.

I dag läser fler kvinnor än män vidare på högskola, trots högskoleprovet. Enligt SCB ”har 64 procent av kvinnorna någon gång efter gymnasieskolan varit registrerade på en högskoleutbildning jämfört med 48 procent av männen.”

Artikelförfattarna konstaterar också att fler kvinnor än män läser på högskola, och att alternativa vägar till studier därför är bra för jämställdheten. Ändå vill man avskaffa högskoleprovet eftersom ”antagningen till högskoleutbildning ska inte behöva vara en jämställdhetsfråga”.

Nyheter Idag söker Ida Arnstedt för en kommentar om varför förslaget att ta bort högskoleprovet skulle gynna jämställdheten.