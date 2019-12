Löfvens nya utspel om invandring sågas: ”Tunn soppa”

STOCKHOLM Fokus ska inte längre vara en stor invandring till Sverige skriver statsminister Stefan Löfven tillsammans med partisekreteraren Lena Rådström Baastad i en debattartikel i Aftonbladet. Utspelet har redan fått kritik från flera håll. ”Nivån på ”analysen” och argumentering bådar sannerligen inte gått för vare sig deras eller deras partis framtid”, skriver Thomas Gür på sin Facebook.

Det har gått ett par veckor sedan Stefan Löfvens omtalade intervju om gängbrottsligheten i SVT Agenda som bland annat Aftonbladets Lena Mellin dömde ut som katastrofal. I intervjun förnekade Stefan Löfven att gängbrottsligheten kunde kopplas till en stor invandring.

Löfven har också tidigare, 2015, i en intervju med Sydsvenskans Olle Lönneus, fått frågan om det finns något tak för hur många flyktingar Sverige kan ta emot.

– Nej, det finns ingen gräns. Vi ska ta emot enligt de konventioner vi är bundna av. Vi har klarat det tidigare. I början av 1990-talet kom det många från det forna Jugoslavien. I dag är de en naturlig del av det svenska samhället. De bidrar jättemycket, svarade Löfven då.

Nu är tongångarna annorlunda från statsministern. I debattartikeln i Aftonbladet – som har rubriken ”Den stora invandringen försvårar integrationen” – som han skrivit med Lena Rådström Baastad, partisekreterare för Socialdemokraterna, menar Löfven att stor invandring inte längre kan vara en prioritering.

”Integrationen ska bli bättre. Under flera år har vi haft en stor invandring till Sverige. De allra flesta som kommit till vårt land arbetar och bidrar till samhället.

Men en stor invandring under kort tid har försvårat integrationen av de som kommit. Fokus nu kan inte vara på stor migration, det måste vara på snabbare integration. Och de värderingar som byggt Sverige starkt ska även gälla i integrationsarbetet”, skriver Löfven och Rådström Baastad.

I debattartikeln argumenterar Löfven och Rådström Baastad för att tryggheten ska öka, integrationen ska bli bättre och välfärden ska stärkas.

Reaktionerna på debattartikeln har inte låtit vänta på sig.

Ledarsidornas Johan Westerholm ifrågasätter på sin Facebooksida påståendet om att ”de allra flesta som kommit” arbeterar.

”En rejäl skruvning på sanningen. Efter nio år i Sverige har 29 procent ett arbete med en lön på mer än 20 000 kronor per månad, ytterligare 12 procent är i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 59 procent lever på bidrag”, skriver Westerholm.

En annan som kommenterat är borgerlige opinionsbildaren Thomas Gür som noterar en ompositionering hos Socialdemokraterna.

”Well, well. what do you know… Här försöker partiordföranden och partisekreteraren att lansera Sverigesocialdemokraterna. Med blandad framgång enligt min ringa mening”, skriver Gür på sin Facebooksida och kallar det hela också för ”ermbarmligt tunn soppa”.

Andreas Ericson, tidigare på Magasinet Neo, konstaterar att innehållet är ”klent och formlöst”.

läsvärt just pga hur klent och formlöst det är. regeringen vet nog inte riktigt vad den ska göra. https://t.co/tpzCLXOQRZ — Andreas Ericson (@neo_andreas) December 8, 2019

En annan twittrare pekar på att invandring nu till skillnad från i intervjun i Agenda nämns som en orsak till problemen.

https://t.co/hxGxujMrCy det var väl bara några veckor sen som alla i S ledning var väldigt tydliga med att invandringen inte har nån del i situationen. Nu har den tydligen det? Vad ska man tro egentligen? — Rikard Norman (@RikardN) December 8, 2019