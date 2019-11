London Bridge-terroristen hade fotboja – frigiven i förtid för terrorbrott

LONDON Usman Khan som dödade två personer i ett terrordåd på London Bridge var tidigare dömd för terrorbrott men hade släppts från fängelse i förtid. Enligt brittisk media ska Khan haft fotboja på sig när han genomförde sitt dåd. Terrorattacken inleddes på en konferens för fångrehabilitering dit Khan bjudits in. Khan övermannades av allmänheten och sköts ihjäl av polis.

Terroristen Usman Khan, som dödade en kvinna och en man på London Bridge på fredagen innan han själv avväpnades av allmänheten och sköts ihjäl av polis, hade släppts i förtid från fängelse där han satt för terroristbrott, rapporterar Daily Mail.

Khan greps av polis den 20 december 2010 för att ha planerat ett terrorattentat i Storbritannien tillsammans med en Al-Qaeda-inspirerad terroristcell på nio personer.

I terroristplanen ingick att placera bomber på Londonbörsens toalett, men också attacker mot den amerikanska ambassaden och Boris Johnsson, Storbritanniens nuvarande premiärminister, som år 2010 var borgmästare i London. År 2012 dömdes Khan till åtta års fängelse.

Enligt The Telegraph ska domaren som dömde Khan ha varnat för att han var en seriös jihadist som inte skulle släppas lös förrän han inte längre var en fara för samhället.

Ändå släpptes Khan i december 2018 under villkoret att han bar fotboja. Fotbojan ska Khan ha haft på sig när han genomförde sitt terrordåd, som inleddes på en konferens om fångrehabilitering vid London Bridge.

Khan hade bjudits in för att berätta om sina erfarenheter som fånge men hotade istället med att spränga byggnaden i luften, och började sedan attackera delegater med två knivar.

Khan han döda två personer och skada flera andra innan han övermannades av allmänheten på London Bridge. Khan sköts sedan ihjäl av polis.

– Det är ett misstag att tillåta allvarliga och våldsamma kriminella att släppas ut från fängelse i förtid, och det är väldigt viktigt att vi blir av med den vanan och genomdriver lämpliga straff för farliga kriminella, särskilt terrorister, som jag tror att allmänheten vill se, sade Storbritanniens premiärminister Boris Johnson i en kommentar till terrorattacken.

Flera filmsekvenser som sprids på sociala medier visar hur allmänheten övermannar terroristen, som sedan skjuts ihjäl av polis.

The footage of bystanders – one armed with a fire-extinguisher and a Polish chef with a narwhal tusk – tackling the London Bridge attacker is simply remarkable. Incredible courage. pic.twitter.com/a85D6Up7JA

Pleased to hear the gunfire taking out this wretch!

Victims and injuries you are in my thoughts.#londonbridge pic.twitter.com/DIM6xRHUwD

— Amr Sharaf Bakkar (@AmrBakkarSharaf) November 29, 2019