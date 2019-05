Lundgren (SD) till stenhårt angrepp på S: ”Man använder hatretorik och understödjer indirekt attacker”

STOCKHOLM Sverigedemokraternas toppkandidat till EU-parlamentet Peter Lundgren håller Socialdemokraterna delvis ansvariga för de attacker som skett mot Jimmie Åkesson och andra företrädare för SD de senaste veckorna. – Det är skamligt att Löfven låter det här ske utan att ta avstånd, säger Peter Lundgren.

Under fredagen blev SD:s partiledare Jimmie Åkesson för andra gången på två dagar utsatt för att någon kastade en banger, en kraftig smällare i hans närhet i samband med hans EU-valarbete.

– Det är en alldeles fruktansvärt situation vi har idag. Det är en tragisk situation där unga kvinnor och män i vårt ungdomsförbund blir trakasserade, där våra medlemmar blir utsatta för våld, blir spottade på, får höra fullständigt vidriga saker, säger Peter Lundgren.

Tidigare under EU-valkampanjen har en 15-årig pojke som valarbetat för SD blivit misshandlad. Flera rapporter om trakasserier och våld mot SD kom också in under riksdagsvalet.

Läs mer: Riksdagskandidat för SD attackerad vid valstuga i Göteborg: ”De kommer inte sky några medel att stoppa oss”

Peter Lundgren säger att han fått nog.

– Den här situationen vi har nu lastar jag Socialdemokraterna för. Man använder hatretorik och understödjer indirekt attacker. De har under lång tid försökt att avhumanisera oss. Då sänder man signalen att det är okej att göra oss illa. Det här måste få ett slut, dundrar Lundgren.

– De har en ständig retorik där de i alla sammanhang försöker att undergräva vårt människovärde, måla ut det som att vi inte är riktiga människor. Klart att det legitimerar eller relativiserar de attacker som sker mot oss. Det är fullständigt avskyvärt, säger han.

Ytterst ansvarig för den avhumaniserande retoriken mot SD är statsminister Stefan Löfven menar Peter Lundgren.

– Det är skamligt att Löfven låter det här ske utan att göra något, att han markerar mot den här retoriken. Socialdemokraterna sviker demokratin i Sverige. Skulle Socialdemokraterna vara ett anständigt parti skulle man inte använda den retorik man gör idag.