Magda Gad coronahyllar Greta Thunberg: ”Århundradets profet”

I ett inlägg på Twitter som hon taggat med #corona hyllar Expressens korrespondent Magda Gad klimataktivisten Greta Thunberg som hon utnämner till ”århundradets profet” på grund av coronakrisen.

Enligt Magda Gad så har världen nu följt Thunbergs råd och slutat flyga, konsumera och avslutat kapitalismen. Allt på grund av att ”rätt” personer börjat dö.

It seems as @GretaThunberg is the prophet of the century. She said: stop flying, stop consuming, end capitalism, produce locally. And so we did. When the ”right” people started dying. #COVID2019 #CoronavirusOutbreak #corona #environment #schoolstrike4climate

Flera twitteranvändare frågar sig vad Gad menar med sin tweet.

You seem to be glad that your prophet is right.

Generally ealdery, sick , weak people with low access to medical treatment are the victims.

That's so sad.

