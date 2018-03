Magdalena Anderssons (S) tiggeriutspel splittrar regeringen : ”Iskylan”

På torsdagen uppmanade finansminister Magdalena Andersson (S) folk att sluta ge pengar till tiggare. Det har fått regeringskollegorna i Miljöpartiet att rasa i sociala medier.

Det var när Adam Marttinen (SD) ville veta varför regeringen inte föreslår nationellt tiggeriförbud som Magdalena Andersson uttalade sig så att regeringspartnern Miljöpartiet reagerade.

– Alla som ger till tiggare ska veta att man riskerar att bidra till människohandel, vi har sett förskräckliga exempel på hur människor utnyttjas, sade finansministern, sade Andersson enligt TT.

Maria Ferm, gruppledare för Miljöpartiet, rasade mot finansministern någon timme senare i ett inlägg på sin Facebook. Något Aftonbladet var först att berätta om. [...]Att be människor att inte hjälpa de som är mest utsatta är att blunda för verkligheten och ett tecken på att iskylan har trängt in långt in i den politiska debatten.[...]

Hon fick eldunderstöd från högsta tänkbara miljöpartisthåll, vice statministern och språkröret Isabella Lövin:

När iskylan slår mot Sverige är det viktigt att visa medmänsklighet. Ingen ska behöva tigga, men det kan aldrig vara fel att hjälpa den som sträcker ut en hand. Stadsmissionen och flera andra gör ett livsviktigt jobb för några av samhällets mest utsatta. https://t.co/fveCslI1bw — Isabella Lövin (@IsabellaLovin) March 1, 2018

Enligt Aftonbladet har det varit dålig stämning i regeringen de senaste dagarna. Miljöpartiet ska ha satt stopp för flera förslag från Socialdemokraterna på skärpningar.

2016 så meddelade statsminister Stefan Löfven att tiggeriet inte var acceptabelt. Det har dock fortsatt.

– Det är aldrig acceptabelt att behöva se människor stå på knä och tigga, det är så förnedrande och fjärran för socialdemokratisk ideologi, så på något sätt måste detta få ett stopp, sade han då.