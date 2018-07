Man död efter ny skjutning i Malmö

MALMÖ På måndagskvällen sköts en man till döds i stadsdelen Rosengård i Malmö. Det är den tionde personen som dödats i en skottlossning i Malmö i år.

Klockan 21.16 fick polisen larmet om en skottlossning på von Rosens väg i Malmö. På trottoaren hittas en skottskadad man, och ambulans tillkallas. Mannen i 20-årsåldern dör dock på platsen.

Enligt uppgifter till Aftonbladet ska den skjutne mannen vara känd av polisen sedan tidigare. Aftonbladet skriver också att polisen jagar fyra män som har färdats på två mopeder, och att en person har plockats in till förhör.

– Det finns väldigt många olika uppgifter. Vi kan inte bekräfta några enskilda uppgifter utan att riskera att påverka andra vittnen. Men genom de olika uppgifterna hoppas vi kunna få fram en bild av hur det har gått till, säger polisens pressinformatör Calle Persson till Sydsvenskan.

På tisdagsmorgonen var ännu ingen gripen för mordet.

– Vi har ingen i sikte. Vi slutade på platsen klockan fyra och avspärrningarna är hävda. Nu sysslar vi med informationsinsamling och vi ska intressera oss för teknisk övervakning från platsen, säger Skånepolisens presstalesperson Ewa-Gun Westford till Aftonbladet.

Malmö har drabbats av ett flertal skjutningar under sommaren. Under juni och juli har sex män mördats och nio skadats i skottlossningar, enligt Sydsvenskan. Totalt har tio personer skjutits till döds i Malmö under året.

Läs även: SVT: IS-återvändare häktas för skjutningen i Örebro

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!