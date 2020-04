Man friades för våldtäktsförsök i skandaldom – nu utreds S-nämndemän internt

UPPSALA I ett uppmärksammat mål friades en man från våldtäktsförsök på grund av den målsägande kvinnans beteende i rättssalen, som att hon varit spänd och ”inte tittat den tilltalade i ögonen”. Nu utreds nämndemännen internt inom Socialdemokraterna.

Den åtalade mannen ska enligt kvinnans berättelse ha följt med kvinnan hem efter en fest och varit påträngande, trots att hon klargjorde att hon inte ville ha honom med sig in i bostaden.

När mannen väl tagit sig in i bostaden försökte han krama kvinna, dra ned hennes byxor och knuffa ned henne på sängen. Kvinnan kämpade emot och tog sig in på toaletten för att söka skydd.

Mannen nekade till anklagelserna, och tingsrätten gick på hans linje – med uppseendeväckande motiveringar.

”Hon har skrattat och gråtit om vartannat under förhandlingen och hon har inte någon gång under förhandlingen tittat den tilltalade i ögonen” står det bland annat i domen, som också konstaterar att kvinnan under förhöret ”varit spänd och inte avslappnad vilket hon borde varit om den berättelse som hon lämnat varit riktig”.

Tingsrättens motiveringar fick mycket hård kritik i sociala medier.

Domskäl av det här slaget (två nämndemän) borde få vem som helst att ifrågasätta det svenska nämndemannasystemet. Jag gör det i varje fall. Målet avsåg försök till våldtäkt. Utgår från att domen överklagas. pic.twitter.com/ANX9wqp1cd — Bengt Ivarsson (@BengtIvarsson) April 25, 2020

Försök till våldtäkt var åtalet. Gärningsmannen går fri. Orsak? ”Hon har skrattat och gråtit om vartannat under förhandlingen och hon har inte någon gång under förhandlingen tittat den tilltalade i ögonen.” Kan någon som kan juridik förklara vad FAN det är jag precis läste?! pic.twitter.com/lkCofMZSAb — Maria Hind Alias (@mariahindalias) April 27, 2020

Tydligt att dessa personer (nämndemännen som friade) aldrig mött våldtäktsoffer. Vet inget om resten av domen men motiveringen nedan är skamlig. Att man ens har mage att skriva sådan här bs i en dom. https://t.co/O0worxjx3x — Rebecca Amiri (@rebeccaamiri) April 28, 2020

Nämndemännen bakom domen är två socialdemokrater, Abbas Al-Janabi och Mitra Hobehshoar, något Samhällsnytt var först med att rapportera.

Enligt Samhällsnytt sitter Al-Janabi i valnämnden i Uppsala kommun medan Hobehshoar bland annat är ersättare i regionfullmäktige.

Nu rapporterar Sveriges Radio att Al-Janabis och Hobehshoars lämplighet som nämndemän kommer utredas internt inom S.

Regionrådet Vivianne Macdisi påpekar att hon inte uttalar sig om huruvida domen är felaktig, men att domskälen är problematiska.

– De riktar sig helt och hållet mot målsägarens person och inte hennes berättelse, säger Macdisi till Sveriges Radio.

Åklagaren har överklagat domen.

