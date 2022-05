Man utklädd till kvinna kastade tårta på Mona Lisa

FRANKRIKE Mona Lisa utsattes för en tårtattack under söndagen, rapporterar bland annat Daily Mail. En man utklädd till en äldre dam i rullstol tog sig fram till den världsberömda målningen i Louvren, Paris, när han plötsligt ställde sig upp och kastade en tårta rakt på Leonardo da Vincis klassiska verk.

Mannen – som utöver rullstolen också var klädd i peruk och läppstift – kastade efter tårtattacken upp en bukett med rosor i luften. Sedan blev han tacklad till golvet av säkerhetsvakter.

Att han var i rullstol gjorde att han fick komma närmare tavlan än besökare utan funktionshinder. Nära nog för att kasta en tårta på den.

Efter stuntet uppgav mannen – som utger sig för att vara konstnär – att han kastade tårtan i protest mot miljöförstöringar.

– Tänk på jorden. Folk håller på att förstöra jorden! sade han medan han leddes iväg av säkerhetsvakter, enligt Daily Mail.

– Konstnärer tänker på jorden, det är därför jag gjorde det här. Tänk på planeten! tillade han.

Eftersom da Vincis världsberömda målning är skyddad av skottsäkert glas tog den inte någon skada av tårtan.

På sociala medier cirkulerar filmer från när anställda på museet torkar bort tårtan från det skottsäkra glaset. Det finns även filmer från när tårtkastaren talar till åskådarna på franska.

The famous painting of La Gioconda, one of the main attractions of the Muso del Louvre, was attacked by a man who threw a cake at it. #MonaLisa pic.twitter.com/W3MNSwardt

— Dave  (@davidprzmx) May 30, 2022