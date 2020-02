Massivt stöd för Arpi – då blir Anne Ramberg upprörd: ”Självömkan”

SVERIGE Sympatierna har under helgen strömmat in från både höger och vänster till Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi efter en självutlämnande krönika där han berättar om hur han hotats och systematiskt smutskastats under flera år. Men Anne Ramberg, tidigare generalsekreterare för Advokatsamfundet och bloggare, är inte imponerad. ”Jag undrade för ett ögonblick om Arpis upprördhet och självömkan var ironisk”, skriver hon i sin blogg.

Det är i en krönika med titeln ”Den här larmknappen går direkt till polisen” som Svenska Dagbladets (oberoende moderat) ledarskribent Ivar Arpi för första gången berättar öppet om de hot och hat som han fått genom åren.

Arpi listar hur riksdagsledamöter kallat honom rasist, hur aktivister gjort montage på honom som nazist, hur folk beklagat sig när de fick veta att han skulle ha barn. ”STACKARS jävla person som ska bära hans avkomma”.

Hans hatare började skriva om hans fru och om hans små barn berättar Arpi.

”De säger att de sett min gravida fru på stan. De känner inget behov av att vara anonyma. Min hundvalp dör innan sin ettårsdag. De skrattar, säger att jag nog har ätit upp den. Jag lyckas spåra min första stalker, och säkerhetsföretaget lyckas sätta stopp för hennes förföljelser. Andra är mer ihärdiga. Hoten kommer i vågor, men leder aldrig till åtal.”

Ivar Arpis text har mötts med sympatier i sociala medier från både vänster och höger, bland annat har Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg välkomnat texten på Twitter.

Nationalekonomen Tino Sanandaji kommenterar på sin Facebook:

”Berättelsen träffar rakt i magen, och jag skäms för att inte gjort mer för att bekämpa de vidriga, samvetslösa mobbare som gett sig på Ivar för att han utmanar deras värdegrund, skriver Sanandaji.

Han fortsätter:

”Det minsta vi kan göra är att läsa, och lova i vårt hjärta att Ivar kommer att få upprättelse mot hatets mörka krafter”, skriver Sanandaji.

Men det är inte alla som känner empati med Arpi. Anne Ramberg, före detta generalsekreterare för Advokatsamfundet, skriver på sin blogg.

”Jag undrade för ett ögonblick om Arpis upprördhet och självömkan var ironisk. Men, att döma av hans kommentarer på sociala medier så förefaller det inte förhålla sig så. Aningslöst kan man möjligen tycka. Denna brist på självinsikt som SvDs ledarskribent ger uttryck för är förvånande”, skriver Ramberg.

När Ramberg tar också upp Solnas moderate riksdagsledamot Hanif Bali.

”Ty, Arpi har i själva verket, i gott sällskap bl.a. med den moderate riksdagsmannen Bali, varit närmast instrumental i den hetsiga stämning som på senare år utvecklats på sociala medier, skriver Ramberg.

Anne Ramberg har tidigare varit i blåsväder efter att ha kallat Hanif Bali för ”taltratt” åt ”bruna råttor”.

Ramberg drar också slutsatsen att det var Arpi och Bali som var hjärnorna bakom en kampanj i sociala medier som började med att Moa Berglöf rasistanklagade Årets Svensk Jens Ganman.

”De har medvetet använt sina svansar för att driva kampanjer och förlöjliga människor. Kampanjen mot Sydsvenskans Moa Berglöf för bara någon vecka sedan bär syn för sägen”, skriver Anne Ramberg.

Anne Rambergs blogginlägg uppskattas av bland annat förre C-profilen Ola Spännar.

”Läsvärt”, tycker Spännar.

