Mathiasson: Låt inte rysskräcken få dig att tappa fattningen

Rysskräcken den senaste veckan tycks locka fram samma ensidighet och oförmåga till vettig diskussion som den coronahysteri vi levt under de senaste två åren. Låt oss diskutera sakerna som vuxna människor, föreslår Nyheter Idags krönikör Robert Mathiasson.

I mellandagarna var jag ute och promenerade i vintervädret med min älskade. Vi pratade om läget i Sverige och hur omöjligt det tycks vara att diskutera frågor på ett lugnt och sansat sätt. Jag vågade mig på en spaning inför det kommande året om att jag trodde att covidpaniken skulle lugna ner sig och istället projiceras på den gamla ryssrädslan.

Inte trodde jag att jag skulle få rätt så snabbt.

När regeringen härom veckan föreslog nya restriktioner höjde äntligen oppositionen och ett antal tunga opinionsbildare sina röster. Det var som om panikens borgfred släppt sitt förlamande grepp. Det gick äntligen att inte bara tänka utan även formulera ett principiellt motstånd mot inskränkningarna i våra demokratiska fri- och rättigheter. Det var plötsligt helt okej att ifrågasätta den bristande logiken i den förda politiken utan att skällas för att vilja mörda gamla människor eller sakna solidaritet.

Runt om i Europa och världen demonstrerar hundratusentals människor mot statsmakternas självpåtagna rätt att låsa in sina egna medborgare, att inskränka till exempel demonstrationsfriheten, att dela in medborgarna i vaccinerade och ovaccinerade och på olika sätt kringgå principen om att medicinska ingrepp alltid måste bygga på den enskildes frivilliga deltagande.

Om frågor om klimat och folkhälsa får en del av befolkningen att göra i byxorna och beredda att kasta ut diverse demokratiska barn med badvattnet, tycks rysskräcken fylla samma funktion hos en annan del av befolkningen.

Människor som tidigare varit kritiska till nedmonteringen av det svenska folkförsvaret och omställningen av krigsmakten från ett försvar av vårt land till en legohär i USA:s och Natos tjänst, har den gångna veckan förvandlats till ivriga förespråkare för att fullborda denna politik genom att fullt ut infoga Sverige i Nato.

Den som ifrågasätter detta drar snabbt på sig anklagelser för att vilja ha en värld styrd av Putin, att vara en femtekolonnare och landsförrädare som stödjer en rysk ockupation av Sverige. Vanligtvis kloka och sansade människor blir plötsligt nyanserade som schackbräden och uppvisar ödmjukheten hos kokainpåtända Adidaskrigare.

Hjärnforskaren Mats Fredrikson menar att när ”rädslorna tar över kidnappas hela hjärnan av känslorna. Själva tankehjärnan sätts ur spel när paniken tar över. Efteråt kan det vara svårt att förstå varför man blev så rädd för något till synes harmlöst”.

Vilka politiska konsekvenser detta får och hur det utnyttjas av makthavare beskrevs närmast profetiskt i rapporten Scenarios for the Future of Technology and International Development författad 2010 av Rockefeller Foundation och konsultföretaget Global Business Network. I rapporten spekulerar författarna om vad som kommer att hända vid en tänkt global pandemi. På sidan 19 i den 12 år gamla rapporten står till exempel:

”Initialt fick idén om en mer kontrollerad värld ett brett stöd och godkännande. Medborgarna gav gärna upp en del av sin självständighet – och sin integritet – till mer paternalistiska stater i utbyte mot större säkerhet och stabilitet. Medborgarna var mer öppna för och till och med ivriga att få ökad toppstyrning och övervakning, och nationella ledare gavs mer utrymme att införa ordning på det sätt de ansåg lämpligt.”

Rädda medborgare är lätta för makthavare att manipulera. Det gäller både i demokratiska inrikespolitiska frågor liksom i säkerhetspolitiska frågor.

Man kan givetvis tycka olika om huruvida Sverige ska gå med i Nato eller inte. Men då får de som fullt ut vill överge den bernadottska politiken – byggd på alliansfrihet i fred för att möjliggöra att Sverige står utanför stormaktskrig i skarpt läge – argumentera sakligt för sin uppfattning. Inte försöka skrämmas med ryssen och utnyttja människors rädsla.

För egen del anser jag att den bernadottska politiken har varit klok och tjänat vårt land väl. Och frågan är alldeles för allvarlig för att inte kunna diskutera lugnt och sakligt, utan en massa tillmälen om att Natomotståndare är femtekolonnare eller landsförrädare.

