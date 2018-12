Mattis avgår efter att Trump lovat lämna Syrien

USA Efter att Trump meddelat att USA ska dra sig ur Syrien avgår James Mattis som försvarsminister. Samtidigt kräver högern att Trump ska sätta igång med den mur mot Mexiko som var hans viktigaste vallöfte.

Nu lämnar James ”Mad dog” Mattis posten som amerikansk försvarsminister. Beskedet kommer efter att Donald Trump meddelat att USA ska dra sig tillbaka från Syrien, och är ett tungt avbräck för Trumps administration.

Mattis avgångssbrev innehåller mycket hård indirekt kritik mot Trumps utrikespolitik. Mattis skriver att ”min syn på att behandla allierade med respekt, och att vara klarsynt angående både skadliga aktörer och strategiska konkurrenter är mycket stark och bygger på över fyra årtionden av fördjupning i dessa frågor”. Som exempel på strategiska konkurrenter nämner Mattis Ryssland och Kina.

Mattis fortsätter med att skriva till Trump att ”eftersom du har rätt till en försvarsminister med åsikter som ligger bättre i linje med dina egna i dessa och andra frågor, anser jag att det är rätt för mig att träda åt sidan”.

Högern kräver mur, startar egen insamling

Samtidigt får Trump kritik från höger för att han inte driver på tillräckligt kraftfullt för att bygga den utlovade muren mellan Mexiko och USA. Hårdast i sin kritik är författaren och högerprofilen Ann Coulter, som i flera tweets har anklagat presidenten för att förråda sina väljare och vara ryggradslös i fråga om muren.

Ett budgetförslag som innehåller 5 miljarder dollar öronmärkta för muren har godkänts av representanthuset, men har små utsikter att godkännas av senaten. Presidenten har sagt att han inte kommer godkänna något budgetförslag utan finansiering av muren, men han har också sagt att det kan bli fråga om annat än en mur, vilket väckt högerflygelns vrede.

The Democrats, are saying loud and clear that they do not want to build a Concrete Wall – but we are not building a Concrete Wall, we are building artistically designed steel slats, so that you can easily see through it….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 december 2018