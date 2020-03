Migrant ihjälskjuten vid grekiska gränsen – Grekland avskaffar asylrätten

GREKLAND En migrant har skjutits ihjäl vid gränsen mellan Grekland och Turkiet, uppger flera källor. Den grekiska regeringen har lovat att hålla Europas yttre gräns, och för att avskräcka migranter avskaffar Grekland asylrätten i en månad.

En syrisk migrant har skjutits ihjäl av grekisk gränspolis på söndag förmiddag, enligt uppgift från journalisten Jenan Moussa från Al-Aan TV.

Moussa skriver på Twitter att det är det första rapporterade dödsfallet bland migranter på väg till Europa, och länkar till en film på den ihjälskjutna mannen.

– Kulan gick genom munnen, säger en man i klippet.

Även Mughira Al Sharif, reporter för BBC, rapporterar om dödsfallet. ”Den syriske flyktingen Ahmed Abu Emad, från Aleppo, dödad idag av grekisk gränspolis när han försökte ta sig in i Grekland tillsammans med hundratals flyktingar” skriver Al Sharif och länkar till en film på den döde mannen.

OBS: Starka bilder.

Syrian refugee Ahmed Abu Emad, from Aleppo, killed today by the Greek Border Guards while trying to cross into Greece along with hundreds of refugees. He was shot in his throat at 09:07 am near #Ipsala His body was taken to Turkey. pic.twitter.com/novDEhaKfT — Mughira Al Sharif (@SharifMugh) March 2, 2020

Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis sade på söndagen att Grekland inte kommer ta emot några nya asylansökningar på en månad för att avskräcka migranter från att försöka ta sig över landets gräns från Turkiet.

”Greklands gräns är Europas yttre gräns. Vi kommer skydda den” lovade Mitsotakis och tillade att han kommer besöka Greklands gräns till Turkiet på tisdagen tillsammans med Europeiska rådets ordförande Charles Michel.

I ett uttalande på lördagen kallade Stelios Petsas, talesperson för den grekiska regeringen, migranternas försök att ta sig in i landet för ”ett organiserat, massivt, illegalt försök att kränka vår gräns”, men tillade att Grekland ”stått upp och försvarat våra gränser och Europa”.

”Mer än 4000 illegala intrång stoppades. De sextiosex som lyckades passera är gripna”, skriver Petsas.

Jenan Moussa uppger på Twitter att en grupp syriska flyktingar, som blev virala på en film där de tog sig över gränsen till Grekland, har gripits och skickats tillbaka till Turkiet.

På den grekiska ön Lesbos har lokalinvånare stoppat migranter från att anlända till ön med båt, uppger Euronews.

Bilder från Lesbos visar nu hur öbor uppmanar migranter på en båt att åka tillbaka, medan båten knuffas bort från land med järnrör.

– Varför har ni kommit hit? Åk tillbaka till ert land, gränsen är stängd! säger öbor på filmen.

De grekiska öarna Lesbos och Chios har nyligen drabbats av våldsamma protester mot överfulla migrantläger på öarna, som är första anhalt för båtmigranter från Turkiet.

