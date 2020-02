Erdogan bekräftar: Turkiet öppnar gränsen – grekisk polis skjuter tårgas mot migranter

GREKLAND/TURKIET Turkiets president Erdogan bekräftar i ett tal att gränsen till EU är öppen. Tusentals migranter samlas nu vid gränsen till Grekland, där grekisk polis använder tårgas och chockgranater för att skydda gränsen.

Turkiets president President Recep Tayyip Erdogan bekräftade på lördagen att landet öppnat gränsen till Europa för migranter, rapporterar AP.

– Vi kommer inte stänga portarna för flyktingar. Den europeiska unionen måste hålla sina löften, sade Erdogan i ett tal i Istanbul.

Enligt Erdogan har redan 18 000 migranter tagit sig över gränsen till EU, och det är bara början.

– I slutet av dagen kommer 25 000 flyktingar ha passerat gränsen. Vi gör så här eftersom Europa inte har fullföljt sina löften, sade Erdogan och möttes av applåder.

Jornalisten Jenan Moussa från Al-Aan TV rapporterade på fredagen att migranter plockas upp med bussar i Istanbul och körs till den grekiska gränsen.

