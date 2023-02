Migrationsverkets generaldirektör lämnar uppdrag: ”Hade gärna varit kvar”

Migrationsverkets generaldirektör Michael Ribbenvik får inte nytt förordnande meddelar regeringen på måndagen. Ribbenvik kommer lämna uppdraget i slutet av maj, efter sju år som myndighetens generaldirektör.

– Ibland behövs det nya ögon för att ta sig an ett uppdrag med en förändrad inriktning, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard till TT.

– Samtidigt konstaterar jag att Mikael Ribbenvik har gjort värdefulla insatser på Migrationsverket under många år, inte minst under de senaste åren då myndigheten har varit satt under press, tillägger Stenergard.

Nyligen har tidningen Fokus avslöjat att anställda på Migrationsverket uppmanas ägna sig åt så kallade ”pinnjakt” där man avslutar så många ärenden som möjligt så snabbt som det är möjligt, vilket i praktiken leder till att många uppehållstillstånd beviljas på felaktig grund.

”Den 31 maj avslutar jag min tjänstgöring på myndigheten och kommer att se tillbaka på mina 24 år på verket med glädje och stolthet” skriver Ribbenvik i ett internt brev till personalen på Migrationsverket enligt Fokus.

– Jag hade gärna varit kvar, det är ingen hemlighet, säger Mikael Ribbenvik till Expressen.

