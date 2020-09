Mindre än 40 procent av Sveriges invånare i arbete

Antalet svenskar som arbetar har på ett halvår gått ned från cirka 4 360 000 till 4 120 000 personer enligt siffror från SCB. Det är en minskning med 240 000 personer, vilket Arbetsmarknadsnytt var först med att rapportera. Det betyder att mindre än 40 procent av befolkningen är i arbete – och då räknas inte 870 000 personer med samordningsnummer, enligt Skatteverket.

Att antalet personer som arbetar minskar så kraftigt under det senaste halvåret beror på ökad arbetslöshet, sjukfrånvaro och permitteringar på grund av coronapandemin, enligt Johan Kreicbergs, ekonom på Svenskt Näringsliv.

– Permitteringarna till följd av coronakrisen är inte bara ansträngande för de företag och anställda som har drabbats, utan de innebär också att de som fortfarande är i arbete får högre krav på sig, säger Kreicbergs till Arbetsmarknadsnytt.

Sysselsättningsgraden är visserligen högre nu än under krisåren på 90-talet eller efter finanskrisen 2008. Men antalet arbetstimmar per person i arbetsför ålder är lägre nu än under tidigare kriser, vilket gör läget allvarligt enligt Kreicbergs.

– Nu arbetar mindre än 40 procent av befolkningen, vilket är den lägsta andelen sedan år 2000. Eftersom andelen äldre förväntas öka kraftigt under de kommande åren är detta mycket oroande ur ett försörjningsperspektiv, säger Kreicbergs.

Antalet invånare i Sverige som arbetar kan emellertid vara ännu lägre än SCB:s siffror visar. Detta eftersom 870 000 personer med samordningsnummer inte ingår i de 10,4 miljoner folkbokförda som räknas.

Samordningsnummer ges enligt Skatteverket till personer som saknar svenskt personnummer och folkbokföringsadress men ändå har kontakt med svenska myndigheter. Det är alltså oklart hur många av de 870 000 som verkligen uppehåller sig i Sverige.

