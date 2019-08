Misshandlad journalist hade kopplingar till våldsam högergrupp

USA Jornalisten Andy Ngo har lämnat sajten Quillette efter att det avslöjats att han haft nära anknytning till en våldsam högergrupp. Quillettes grundare och redaktör hävdar dock att det inte finns något samband mellan avslöjandet och att Ngo lämnar sajten.

I slutet av juni blev den amerikanska journalisten Andy Ngo misshandlad av antifa-demonstranter vid en demonstration i Portland, vilket Nyheter Idag tidigare rapporterat om.

Nu avslöjar sajten Portland Mercury att Andy Ngo, som tidigare skrev för bland annat Quliette, har kopplingar till den våldsamma högergruppen Patriot Prayer, som deltar i demonstrationer med avsikt att slåss mot vänsterdemonstranter.

Tidningens källa är en person som infiltrerat Patriot Prayer. Personen är anonym men kallar sig ”Ben” i artikeln.

Enligt ”Ben” ska Ngo ha varit i sällskap med Patriot Prayer under demonstrationer, men aldrig rapporterat om deras aktiviteter utan enbart satt på kameran när bråken med Antifa börjat.

– Det finns en överenskommelse om att Patriot Prayer skyddar honom och att han skyddar dem, säger ”Ben”.

Men ”Ben” har också filmbevis på Ngos nära anknytning till Patriot Prayer. På en nästan 20 minuter lång film inspelad innan ett våldsamt upplopp den första maj kan man se hur medlemmarna i gruppen, flera beväpnade med gatustrids-vapen, diskuterar kommande slagsmål med Antifa medan Ngo står i närheten.

– Han hörde allt, och sade ingenting, säger ”Ben”.

Efter filmen uppstod ett våldsamt upplopp där Patriot Prayer slogs med vänsterdemonstranter. Tack vare filmmaterial från ”Ben” har sex medlemmar av Patriot Prayer åtalats för våldsamt upplopp.

Efter Portland Mercurys avslöjande har Andy Ngos namn försvunnit från Quillettes hemsida. Quilettes grundare och redaktör Claire Lehmann hävdar emellertid att det inte finns något samband med att Ngo lämnar sajten och Portland Mercurys avslöjande, utan säger att han lämnade sajten redan efter misshandeln, och nu går vidare till ”större och bättre projekt”.

I want to address unfounded speculation about @MrAndyNgo's departure from @Quillette: Andy has been off work for @Quillette since July, after sustaining a traumatic brain injury. He is now moving onto bigger & better projects, & we wish him all the best in his future endeavours.

— Claire Lehmann (@clairlemon) August 27, 2019